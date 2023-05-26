غوارديولا يعلق على ظهوره في المسلسل الشهير "تيد لاسو"

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سعادته بالظهور في الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل (تيد لاسو) الفكاهي المتعلق بكرة القدم، والذي يحرص المدرب الإسباني على متابعته.



وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة: كأسرة، ابنتي الصغيرة فالنتينا وزوجتي نستمتع كثيرا بمتابعة المسلسل. نحن من كبار المعجبين به، وعندما عرضوا علي الظهور بدور شرفي في المسلسل، لم أر مانعا وتمكنت من مقابلة الممثلين.



وقال: نحن فخورون جدا بصراحة، نحن فخورون بأن نظهر للعالم حقيقة فريقنا مانشستر سيتي.



وفي الحلقة التي أذيعت هذا الأسبوع، هزم فريق ريتشموند الخيالي سيتي وتصافح لاسو، الذي يقوم بدوره الممثل جيسون سوديكيس، وغوارديولا بعد المباراة.



وخلال المصافحة قال المدرب الإسباني: لا تقلق بشأن الفوز أو الخسارة. عليك فقط مساعدة هؤلاء الفتية لأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب وخارجه. في نهاية المطاف، هذا هو الأهم.



ورد لاسو: أتفق معك تماما، أيها المدرب.



وتم تصوير المشهد قبل إحدى مباريات سيتي بملعب الاتحاد وعاد طاقم العمل لمتابعة مباراة للفريق الإنجليزي على ملعبه.



وأضاف غوارديولا: جاؤوا في إحدى المباريات الأخيرة التي لعبناها هنا وتحدثنا ثانية، وكان أمرا لطيفا.

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