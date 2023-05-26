فوز يفصل الاتحاد عن الدوري.. والنصر يتمسك بالأمل

يحتاج الاتحاد للفوز والثلاث نقاط فقط عندما يحل ضيفا على الفيحاء ليتوج بلقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009 بصرف النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه المباشر النصر مع الاتفاق في الدمام في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، يوم السبت.



ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والذي تغلب 3-2 على غريمه المحلي الشباب في مباراة قمة الجولة الماضية.



وسيتوج الاتحاد باللقب في حال فوزه على الفيحاء في ملعب مدينة المجمعة الرياضية وذلك نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة على النصر، والتي تمنحه اللقب حتى في حال فوز أصفر الرياض على الاتفاق.



ولم تنتهِ أي من مواجهات الفيحاء والاتحاد السابقة بالتعادل في دوري المحترفين، فاز الاتحاد في 5 مباريات مقابل 4 للفيحاء.







ونجح الفيحاء في تفادي الخسارة في آخر ثلاث مباريات ويسعى إلى البقاء ضمن مصاف أندية دوري المحترفين.

في المقابل، يدخل النصر مباراته مع الاتفاق بمعنويات عالية بعد فوزه المثير على جاره الشباب بثلاثية بعدما كان متأخراً بهدفين، معولا على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو خامس لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا.

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وبعدما تحسنت نتائج الاتفاق العاشر برصيد 33 نقطة، مني بخسارتين أمام أبها بثنائية والفتح برباعية نظيفة، أعادته إلى دائرة الخطر من جديد، ورغم بعض الغيابات في صفوفه، فإنه يطمح في الفوز أو التعادل على الأقل للابتعاد رسمياً عن حسابات الهبوط.

وحقق النصر 12 فوزاً مقابل 6 انتصارات للاتفاق وتعادلا في 7 مواجهات، خلال 25 مواجهة بينهما بدوري المحترفين، انتصارٌ وحيد فقط حققه الاتفاق في آخر 9 مواجهات أمام النصر بالمسابقة.





وفي باقي المباريات يلعب الهلال حامل اللقب خارج أرضه مع أبها والشباب صاحب المركز الثالث مع التعاون والفتح مع ضمك.



وكذلك يستضيف الباطن العدالة والرائد يلعب مع الخليج والطائي مع الوحدة.