قبل جولتين من النهاية.. الصدارة طريق النصر الوحيد نحو البطولة

لا يستطيع النصر تحقيق بطولة الدوري السعودي إذا جاء في المركز الثاني قبل جولتين على نهاية المسابقة، ويظفر باللقب فقط في حالة تصدره.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الثاني حاليًا على بعد 3 نقاط من المتصدر الاتحاد، ويستعد الفريقان لمواجهة الاتفاق والفيحاء خارج قواعدهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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وفي موسم 2013-2014 الذي شهد تحقيق النصر لأول ألقابه منذ بداية تطبيق الاحتراف، حسم البطولة في الجولة قبل الأخيرة بالتعادل بهدف لمثله مع الشباب، وكان متصدرًا لجدول الترتيب.

وأمن لقبه الثاني تواليًا في الموسم الذي يليه في الجولة قبل الأخيرة مجددًا، وهو في الصدارة أيضًا، بعد الفوز على جاره الهلال في ديربي الرياض بهدف سجله محمد السهلاوي، وتعادل أهلي جدة الوصيف مع التعاون 2-2.



واستمر الحال كما هو في الموسم الذي حصد النصر خلاله آخر بطولاته 2018-2019، إذ كان الفريق صاحب القميص الأصفر متصدرًا في الجولة قبل الأخيرة، حينما فاز على الحزم خارج قواعده بثلاثية دون رد، لكن السباق حُسم رسميًا في الجولة الأخيرة بعد الانتصار على الباطن بهدفين لهدف.

وجاء النصر وصيفًا مرة وحيدة منذ بداية الاحتراف كانت خلال موسم 2019-2020 خلف الهلال، وفي الجولة قبل الأخيرة، تعادل النصر صاحب المركز الثاني مع اتحاد جدة، لكنه فقد لقبه رسميًا قبلها بجولة مع فوز الهلال على الحزم بأربعة أهداف لهدف.