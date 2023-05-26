ملعب الفيحاء.. عقدة لم يحلها الاتحاد منذ 2106 أيام

يبحث اتحاد جدة عن تحقيق انتصار غاب عنه خلال ما يقارب الست سنوات على ملعب الفيحاء بالدوري السعودي، وذلك لحسم فوزه بالبطولة رسميًا.

ويحتاج أصفر الغربية للثلاث نقاط للظفر باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، حينما يحل ضيفًا على الفيحاء بملعب الأخير مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة مساء السبت.

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ويسعى الفريق القادم من مدينة جدة لتحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على منافسه للمرة الأولى في تاريخه، بعدما انتصر ذهابًا بثلاثية دون رد سجلها عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورونادو وهارون كمارا.

وخلال 4 مواجهات سابقة على ملعب الفيحاء منذ صعوده لدوري المحترفين، فاز الاتحاد مرة وحيدة فقط وكانت في الزيارة الأولى له بأغسطس 2017 خلال منافسات الجولة الثانية من موسم 2017-2018، ومر على ذلك التاريخ تحديدًا 2106 أيام.

وفي المواجهات الثلاث المتعاقبة على ملعب الفيحاء في المواسم التالية، حقق الفريق صاحب القميص البرتقالي 3 انتصارات، بهدفين لهدف موسم 2018-2019، وسقط الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد في الموسم التالي، وفي افتتاحية الموسم الماضي اقتنص اليوناني باناغيوتيس تاختسيديس الفوز لفريقه.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تنتهِ أي من مواجهات الفيحاء والاتحاد بالتعادل في بمسابقة الدوري، فاز الاتحاد في 5 مباريات مقابل 4 للفيحاء.