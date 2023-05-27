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أوكلاند
لم يسبق لأي فريق أن شارك أكثر من أوكلاند في البطولة العالمية

أوكلاند سيخوض مونديال الأندية لمرّة حادية عشرة قياسية

بورت فيلا - فرانس برس
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سيشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مونديال الأندية لمرّة حادية عشرة قياسية، بعد إحرازه يوم السبت لقب دوري أبطال أوقيانيا في كرة القدم.

وتغلب أوكلاند على سوفا من فيجي 4-2 بعد التمديد، في نهائي دراماتيكي في بورت فيلا، فانواتو.

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لم يسبق لأي فريق أن شارك أكثر من أوكلاند في البطولة العالمية، فيما سيخوض النسخة الحادية عشرة له في المونديال المقرر في ديسمبر في السعودية.

وفيما أقرّ مدرّبه الإسباني ألبرت رييرا انه سيكون مرّة جديداً الأقلّ حظوظاً، أضاف: نحن لسنا محترفين، هؤلاء الشبان موظفون، يعملون كل يوم وبعدها ينتقلون إلى خوض التمارين في كل يوم.

تابع: نطالبهم بالكثير، يعتقد أناس أننا محترفون لكن الأمر ليس كذلك.

أردف: الشيء الوحيد الذي بمقدورنا القيام به هو التطوّر والهام الآخرين.

وأصبح أوكلاند ثاني فريق يحجز بطاقته للمونديال، بعد أوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا، إثر تجريده الهلال السعودي من اللقب.

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