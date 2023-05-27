اتحاد جدة ونابولي وبرشلونة.. البطل يعود بعد غياب

شهدت مسابقة الدوري حول مختلف بلاد العالم عودة بطل غائب منذ عدة سنوات لمنصة التتويج، وهو ما حدث بالدوري السعودي للمحترفين أيضًا عقب تتويج اتحاد جدة.

وفاز اتحاد جدة بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2008-2009 بعد انتصاره على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء السبت.

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وغاب أصفر الغربية عن سجل الفائزين بالبطولة لـ 14 عامًا، وتحديدًا منذ أولى مواسم دوري المحترفين.

وفي إسبانيا، فاز برشلونة ببطولة الدوري بعد غياب 4 سنوات، إذ حصد آخر بطولاته في موسم 2018-2019، ولا يختلف الحال كثيرًا مع الجارة البرتغال، بعدما استعاد بنفيكا الدرع مجددًا عقب تتويجين لبورتو وآخر لسبورتنغ لشبونة بالدوري.

ويعد نابولي الإيطالي هو صاحب الغياب الأكبر عن بطولة الدوري في القارة الأوروبية العجوز بـ 33 عامًا، وأنهت ثنائية النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي كفاراتسخيليا صيامًا دوريًا منذ عهد الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي منح نابولي لقبه الأخير في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وبالاتجاه شمالًا إلى مدينة روتردام الهولندية، نجح فريقها فينورد في الفوز بـ "إريديفيزي" بعد غياب 6 أعوام وتحديدًا منذ موسم 2016-2017.

وعلى الصعيد العربي، أصبح شباب الأهلي الإماراتي بطلًا للمسابقة المحلية بعد 7 أعوام من المحاولات منذ موسم 2015-2016، وفي البحرين توّج نادي الخالدية بالدوري للمرة الأولى في تاريخه في موسمه الثالث منذ التأسيس.