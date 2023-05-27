إقالة كان وحميديتش من منصبيهما في إدارة بايرن عقب التتويج باللقب

أعلن رئيس نادي بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، يوم السبت، بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر تواليا والـ33 في تاريخه في الدوري الألماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة "ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية"، مؤكداً إقالة حميديتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل التتويج.

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