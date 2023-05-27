الشارقة يهزم العين ويحرز لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية

سجل الشارقة هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على العين البطل السابق ويحرز لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم لأول مرة يوم السبت.



وتقدم كوامي كويدو بهدف للعين بعد 30 دقيقة، وأدرك لوان بيريرا التعادل للشارقة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم سجل كايو هدف الفوز بعدها بسبع دقائق من ركلة جزاء.



وكان العين قد توج بلقب المسابقة الموسم الماضي بعد التفوق بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي.

مادة اعلانية