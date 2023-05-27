حامد وحجازي ضمن 5 مصريين فازوا بالدوريين السعودي والمصري

انضم المصريان أحمد حجازي وطارق حامد إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين فازوا بالدوريين السعودي والمصري، عقب فوزهم بالبطولة مع اتحاد جدة.

وفاز أصفر الغربية بالمسابقة عقب انتصاره على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 مساء السبت.

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ويمتلك حجازي في جعبته دوريين في مصر مع الأهلي حققهما موسمي 2015-2016 و2016-2017، بينما لدى حامد 3 ألقاب مع الغريم التقليدي الزمالك كانت في مواسم 2014-2015، 2020-2021 و2021-2022.

وسبقهما إلى هذا الإنجاز ثلاثة لاعبين آخرين هم محمد عبد الشافي وعماد متعب وأحمد علي.

حقق عبد الشافي 3 ألقاب مع الزمالك، وحصد الدوري السعودي مع أهلي جدة موسم 2015-2016، فيما فاز أحمد علي مع الزمالك بالدوري موسم 2014-2015 وسبقه بالدوري السعودي مع الهلال في 2010-2011.

وتوّج عماد متعب بـ 10 بطولات للدوري المصري بين عامي 2004 و2018 جميعها كانت مع الأهلي، وحينما خرج معارًا إلى الاتحاد موسم 2008-2009 حقق معه المسابقة المحلية.