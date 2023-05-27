رودريغو يعزز حظوظ ريال مدريد بالوصافة بثنائية في مرمى إشبيلية

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قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز على إشبيلية 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم إشبيلية عن طريق رافائيل سانتي مير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك رودريغو التعادل للريال في الدقيقة 29.
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وفي الدقيقة 69 سجل رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد في شباك إشبيلية الذي أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد تعرض ماركوس أكونيا للطرد في الدقيقة 83.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه ريال سوسييداد.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 من الشهر الجاري أمام روما الإيطالي، عند 49 نقطة في المركز العاشر.
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