اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريال مدريد
رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني مؤقتا

رودريغو يعزز حظوظ ريال مدريد بالوصافة بثنائية في مرمى إشبيلية

إشبيلية - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز على إشبيلية 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية عن طريق رافائيل سانتي مير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك رودريغو التعادل للريال في الدقيقة 29.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 69 سجل رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد في شباك إشبيلية الذي أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد تعرض ماركوس أكونيا للطرد في الدقيقة 83.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه ريال سوسييداد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 من الشهر الجاري أمام روما الإيطالي، عند 49 نقطة في المركز العاشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
28 % من الحياة على الأرض مهددة بالانقراض 28 % من الحياة على الأرض مهددة بالانقراض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط