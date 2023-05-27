في جولة مجنونة.. دورتموند يفرط في الدوري لصالح بايرن ميونخ

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انتزع بايرن ميونخ يوم السبت لقبه الحادي عشر تواليًا في الدوري الألماني لكرة القدم حارمًا بوروسيا دورتموند من إنهاء هيمنته المطلقة، بفوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل لجمال موسيالا، مسفيدا من تعادل غريمه على أرضه أمام ماينتز 2-2 في المرحلة 34 الأخيرة.
وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.
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وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.
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