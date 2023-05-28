الاتحاد يفوز بالدوري السعودي لأول مرة منذ 2009

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حقق نادي الاتحاد بطولة دوري "روشن" السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009 بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة يوم السبت.
وأصبح رصيد الاتحاد 69 نقطة من 29 مباراة، ولم يعد من الممكن اللحاق به، ليضمن إحراز اللقب.
وسجل المدافع أحمد شراحيلي الهدف الأول للاتحاد بعد مرور ثلاث دقائق، وأضاف رومارينيو هدفين، بواقع هدف قبل الاستراحة مباشرة، والآخر قرب نهاية الشوط الثاني بعد انفراد بالمرمى.
وكان الاتحاد يحتاج قبل هذه الجولة إلى الفوز فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة النصر صاحب المركز الثاني أمام الاتفاق، في ظل تفوقه على أقرب منافسيه في المواجهات المباشرة.
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