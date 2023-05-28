باريس سان جيرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).

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وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان.

