باريس سان جيرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

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ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة.
وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).
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وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان.
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