السماح بحضور 50 ألف مشجع في لقاء الأهلي والوداد في القاهرة

وافقت السلطات المصرية على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع في استاد القاهرة عندما يستقبل الأهلي ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الأحد‭ .



وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الخميس أن الجهات الأمنية وافقت على زيادة العدد في "المباراة المصيرية للوقوف وراء الأهلي في مهمة وطنية وتأكيد تفوق الكرة المصرية على المستوى الأفريقي".



ووافقت السلطات في البداية على حضور 20 ألف مشجع في اللقاء.



ويلتقي الفريقان في النهائي للمرة الثانية على التوالي ويسعى الأهلي لرد الاعتبار من الخسارة في الدار البيضاء العام الماضي وتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 11.



وتوج الوداد، الذي يستضيف لقاء الإياب في مركب محمد الخامس بسعة كاملة على الأرجح، باللقب ثلاث مرات، اثنان منهما على حساب الأهلي.

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