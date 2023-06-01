الشباب يمدد عقد الأرجنتيني بانيغا حتى 2024

أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس تمديد عقد لاعبه إيفر بانيغا حتى 2024.



وكتب الشباب، الذي أنهى الدوري في المركز الرابع، عبر تويتر: عام آخر من سحر إيفر بانيغا.



وكان عقد الأرجنتيني بانيغا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل التمديد لمدة موسم.



وقال لاعب بوكا جونيورز وفالنسيا وأتليتيكو مدريد وإنتر السابق قبل أيام إن موسمه المقبل سيكون "الأخير" بقميص فريق الشباب.



ويلعب بانيغا (34 عاما) مع الشباب منذ 2020 عقب نهاية عقده مع إشبيلية.

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