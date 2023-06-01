باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

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أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس مدرب سان جيرمان يوم الخميس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة في استاد الفريق بارك دي برينس يوم السبت أمام كليرمو.
وأبلغ غالتييه الصحفيين: حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال.
وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
وأضاف غالتييه: في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده.
وتابع: كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم.
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