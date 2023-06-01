بعد الانسحاب.. الإسماعيلي يطالب باحتساب نتيجة مباراة المقاولون لصالحه

طالب النادي الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس باحتساب نتيجة مباراته مع المقاولون العرب لصالحه بعد زعمه مشاركة المدافع فاروق كابوري "رغم حصوله على ثلاث بطاقات صفراء".



وتعادل الإسماعيلي، الذي انسحب من الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لمنافسه قبل العودة لاستكمال اللقاء، 2-2 مع المقاولون العرب يوم الأربعاء.



وقال الإسماعيلي في بيان عبر "فيسبوك": قدم الإسماعيلي احتجاجا على ما حدث من تجاوزت في مباراته ضد المقاولون.



"تضمنت المذكرة الاحتجاج على مشاركة البوركيني فاروق كابوري الحاصل على ثلاثة إنذارات قبل المباراة كانت ضد الزمالك وفاركو وطلائع الجيش".



"على خلفية ذلك يطالب الإسماعيلي بالنقاط الثلاث وتفيد لائحة (لجنة) المسابقات باعتبار الفريق فائزا 2-صفر في هذه الحالة".



كما احتج الإسماعيلي على حكم اللقاء لعدم العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد واحتساب ركلة جزاء لأحمد مدبولي والتأكد من عرقلته.



ويحتل الإسماعيلي المركز 12 برصيد 33 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل الداخلية، الذي خاض مباراة أكثر، أول المراكز المؤدية للهبوط برصيد 28 نقطة.

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