رونالدو: توقعت أن أفوز ببطولة.. وسأبقى مع النصر

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أنه توقع أن يفوز مع فريقه بإحدى البطولات هذا الموسم، كما كشف أنه مستمر مع النادي العاصميّ، وأبدى سعادته بالمعيشة في مدينة الرياض.

وقال رونالدو خلال حديثه مع رابطة الدوري السعودي: كنت متوترًا في يومي الأول هنا، الملعب كان ممتلئًا وعائلتي كانت معي، في بيئة جديدة، لكن الآن أنا مرتاح ومتأقلم بشكل أكبر، حفل تقديمي كان مذهلًا، كان أحد أفضل لحظات مسيرتي في كرة القدم.

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وتابع: توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، ولكن لا تسير الأمور أحيانًا كما نتوقع أو نأمل، الفريق تحسن كثيرًا في الفترة الأخيرة، وكذلك بالنسبة للدوري، جميع الفرق تحسنت، إذا تحليت بالإيمان فإن كل شيء ممكن باعتقادي، أنا متفائل وواثق أن الأمور ستتغير في العام المقبل، وسنسير في الطريق الأفضل.

وأضاف: الدوري السعودي جيد جدًا وتنافسي، لكن هناك فرص عديدة جدًا للتطور، هناك بعض الأمور التي تحتاج للتحسن مثل الحكام وتقنية الحكم المساعد، عليهم أن يكونوا أسرع بعض الشيء، أنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار، في رأيي إذا استمروا في العمل على خططهم خلال السنوات الخمس المقبلة، أعتقد أن الدوري سيكون من أقوى 5 مسابقات دوري في العالم.

وعن التحديات التي واجهته، قال رونالدو: التدرب خلال شهر رمضان كان مختلفًا جدًا بالنسبة لي، في أوروبا نتدرب دائمًا في الصباح لكن هنا نتدرب بعد الظهيرة أو في المساء، وفي رمضان نتدرب في العاشرة مساء، كان أمرًا غريبًا لكنني واجهت تحديات مثل هذه في السابق.

وعلّق قائد منتخب البرتغال عن الحياة في السعودية قائلًا: الحياة في السعودية جيدة جدًا، إذا كنت ترغب في القدوم هنا وقضاء وقت ممتع والاطلاع على ثقافة جديدة وتجربة طعام جديد سوف تستمتع، السعوديون يفضلون الحياة الليلية، وأنا أعتقد أنه أمر ممتع وجيد للغاية، الرياض مدينة جميلة ليلًا، وإذا كنت من محبي الطعام الجديد، أعتقد أن الرياض من أفضل الأماكن التي شاهدتها على الإطلاق في هذا الشأن. التجربة جيدة للغاية حتى اللحظة وعائلتي سعيدة هنا.

ووجه رونالدو رسالة لجماهيره ومتابعيه وقال: شكرًا جزيلًا على دعمي في كل عام، ليس فقط في الملاعب والمباريات، ولكن خارج كرة القدم أيضًا، سأكون جزًءا من ثقافتكم وسأتواجد معكم هنا، أتمنى أن يستمتع الناس بأدائي وأن أفوز بالألقاب.