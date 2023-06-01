غالتييه يؤكد أن سان جيرمان لن يحتفل بالدوري احتراما لحارسه

أكد مدرب باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، كريستوف غالتييه الخميس أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الحادي عشر في تاريخه احتراما لحارسه البديل الإسباني سيرجيو ريكو الذي يرقد في المستشفى جراء تعرضه لإصابات خطيرة إثر سقوطه عن صهوة جواد.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي قبل مباراة سان جيرمان على ملعبه أمام ضيفه كليرمون السبت ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة: تدركون أننا لن نقيم حفلة، إنه أسبوع صعب للغاية، لقد تأثرنا جميعاً، لقد ذهبنا مساء السبت من لقب بطولة إلى الاستيقاظ صباح الأحد على حدث أكثر من مؤلم.

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وأضاف: علينا أن نتحلى بالكثير، والكثير من ضبط النفس، وأن نجلب الكثير، والكثير، والكثير من الدعم، ونحافظ على الأمل.

ولا يزال الحارس الإسباني الدولي يرقد في المستشفى في إشبيلية في حالة خطيرة.

وأردف غالتييه: المعلومات التي لدينا تأتي من خلال البيانات الصحافية الصادرة عن مستشفى إشبيلية. طبيبنا على اتصال دائم بالطاقم الطبي والأسرة، ليس لدينا مزيد من المعلومات، سيرجيو هو فتى قوي، قوي من الناحية البدنية، مع ما يمكننا القيام به نحاول إرسال ردود فعل إيجابية ودعم كل المقربين منه.

وسادت أجواء من الحزن نادي العاصمة خلال تمارين الأسبوع الحالي جراء القلق على حالة ريكو الصحية، في حين قال غالتييه: من الواضح أن الجميع متأثر بشدة، نحاول بطريقة ما تصفية أذهاننا من خلال التمارين التي لا علاقة لها بالتحضير للمباراة، ونتأكد من أننا نغيّر مسار تفكيرنا.

وأكد المدرب الفرنسي أن المجموعة "متحدة للغاية"، وترسل: الكثير من المشاعر الإيجابية والطاقة لسيرجيو وزوجته ووالدته وأحبائه، وختم قائلاً بالنسبة لريكو الذي "يقاتل كل يوم، كل ساعة كل دقيقة"، لن يكون هناك تكريم مساء السبت ولكن "رسالة دعم، أمل. سنلعب هذه المباراة لأنه يتعيّن علينا أن نلعبها مع أفضل سلوك ممكن".