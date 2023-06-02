النصر ورونالدو في مواجهة باريس سان جيرمان ودياً في اليابان

أعلن النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة خوض مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان خلال جولة خارجية في اليابان الشهر المقبل.



وقال النصر، الذي أنهى الدوري متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد البطل، عبر حسابه على تويتر إن النادي وقع اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية للفريق الأول في اليابان الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد.



وأضاف النادي: ستكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل خلال الفترة من 21 وحتى 29 من يوليو المقبل.



وسيخوض النصر مباراتين أمام باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في 25 يوليو قبل مواجهة إنتر ميلان بعدها بيومين في أوساكا.



وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر ذاته.



وذكرت تقارير صحفية أن النصر تلقى دعوة من اليابان للمشاركة في بطولة ودية استغلالا لوجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.



وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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