الهلال يوجه الشكر لإيغالو وفييتو

وجه الهلال بطل كأس الملك الشكر إلى مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو بعد يوم واحد من خوض الفريق آخر مبارياته في الموسم، بالإضافة إلى لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو.



وقال الهلال، الذي اختتم دوري المحترفين بالفوز 3-2 على الرائد يوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر يوم الخميس: شكرا إيغالو.. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وذلك دون ذكر أي تفاصيل.



وسجل إيغالو البالغ عمره 33 عاما 19 هدفا مع الهلال في الدوري هذا الموسم احتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد (البطل) برصيد 21 هدفا والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر برصيد 20 هدفا.



وساهم الدولي النيجيري السابق في فوز الهلال بلقب الدوري الموسم الماضي واحتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 والرابع في نسخة 2021.



وانضم إيغالو للهلال في يناير 2022 قادما من منافسه المحلي الشباب.



وانتقل إيغالو إلى الشباب في 2021 بعدما لعب في أندية عديدة منها واتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا.



كما وجه الهلال الشكر للأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي تعاقد مع اللاعب البالغ عمره 29 عاما في 2021 قبل أن يُعيره للشباب العام الماضي ثم عاد إلى صفوف الفريق.



وبدأ فييتو مسيرته مع رسينغ الأرجنتيني قبل الانتقال إلى فياريال الإسباني ولعب أيضا لأتليتيكو مدريد ثم إشبيلية وفالنسيا وفولهام الإنجليزي ولشبونة البرتغالي.

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