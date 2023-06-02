تن هاغ: سنعود إلى نقطة الصفر من أجل استعادة الأمجاد

أكد المدرب الهولندي إريك تن هاغ أنه يريد إعادة مانشستر يونايتد إلى أيام المجد السابقة لكن لا يزال أمام فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم طريق طويل ليقطعه بداية من المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي يوم السبت.



وتغلب يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد 12 مرة، على برايتون آند هوف ألبيون في قبل النهائي بركلات الترجيح وسيتطلع إلى رفع لقبه الثاني هذا الموسم بعد فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير.



وتولى مدرب أياكس أمستردام السابق المسؤولية العام الماضي وتغلب على البداية المتذبذبة له مع الفريق لينهي حالة جفاف في حصد الألقاب التي دامت ست سنوات.



والفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي سيكمل الموسم الأول الرائع له على استاد أولد ترافورد بعد أن قاد فريقه، الذي احتل المركز الثالث في الدوري، إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفشل يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال تن هاغ للصحفيين قبل مباراة الغد أمام سيتي: ننظر إلى منافسينا، لكننا ننظر جميعا إلى أنفسنا، وعليك أن ترى مكانك كفريق. ومن تلك النقطة، عليك تحقيق التقدم واعتقد أننا فعلنا ذلك خلال الموسم الماضي.



"نسير في اتجاه جيد، ولدينا فرصة في (فترة التوقف) خلال الصيف لوضع أهداف جديدة، أهداف جديدة على المدى القصير".



"ستظل تلك الأهداف على حالها على المدى الطويل. قلت العام الماضي، نريد استعادة يونايتد لكن أمامنا طريقا يجب أن نقطعه، أنا سعيد جدا بالموسم، لكنني أعلم أيضا أنه بعد العطلة الصيفية، لابد أن نبدأ من جديد ومن نقطة الصفر.



وحسم سيتي لقب الدوري للمرة الخامسة في ستة مواسم وسيكون مدفوعا بفرصة تحقيق المجد الرياضي في ظل مساعيه لحصد الثلاثية.



لكن تن هاج قال إن الفريق سيركز على الفوز باللقب بدلا من التركيز على منع سيتي من معادلة الإنجاز التاريخي لمانشستر يونايتد عام 1999 المتمثل في حصد الثلاثية.



وقال تن هاغ: نريد الفوز بالكأس، الأمر لا يتعلق بمنعهم (سيتي) من ذلك، إنه يتعلق بفوزنا نحن بالكأس. لدينا فرصة عظيمة.



وأضاف تن هاغ ان الجناح البرازيلي أنتوني، الذي خرج مصابا خلال فوز الفريق 4-1 على تشيلسي، ما زال "لديه فرصة ولكن من غير المرجح أن يكون متاحا".

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