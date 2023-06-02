غوارديولا: تن هاغ استثنائي.. لكننا لسنا أصدقاء

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيواجه تشكيلة مختلفة تماما لمانشستر يونايتد عن تلك التي انتصر عليه 6-3 في أكتوبر الماضي مضيفا أن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.



وسيواجه غوارديولا يونايتد بقيادة إريك تن هاغ ليس فقط في أول نهائي تاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي بين غريمي مدينة مانشستر، ولكن نظرا لحاجة سيتي إلى اللقب الثاني له هذا الموسم في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: ما يفعله مانشستر (يونايتد) في الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، يجعله فريقا مختلفا تماما عن الذي واجهناه في بداية الموسم.



وأضاف: المباريات النهائية تدور حول كيف سيكون مستواك في 90 دقيقة، وفي اللحظة التي تلعب فيها.



"الأمر لا يتعلق بما قمت به في الماضي أو كم كنت جيدا. إنها مباراة واحدة، لذلك علينا أن نكون أفضل نسخة منا للتغلب عليهم".

وسيواجه سيتي، الذي لم يخسر في الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ليفوز بلقبه الثالث على التوالي، إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو في اسطنبول. ودوري أبطال أوروبا هو اللقب الوحيد الذي لم يحققه سيتي بعد.



وقال غوارديولا إن فريقه سيتمتع باللياقة البدنية والحيوية في مباراة السبت في ويمبلي. وقال إن كيفن دي بروين وجاك جريليش "تدربا بشكل جيد" في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين، وسيحتفظ ستيفان أورتيجا بمكانه في حراسة المرمى بعد أن شارك طوال مشوار الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وسيبحث سيتي عن ثلاثية وهو ما لم يحققه سوى فريق إنجليزي واحد آخر وهو مانشستر يونايتد في 1999. ولن يكون هناك ما هو أفضل لفريق تن هاغ سوى إفساد حلم سيتي.



وعبر غوارديولا بكلمات لطيفة عن العمل الرائع الذي انجزه المدرب الهولندي، حيث قاد يونايتد إلى لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباك واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق.



وقال المدرب الإسباني: لا أستطيع أن أقول إننا أصدقاء، لكنه يمثل مهنتنا كمدرب بأفضل طريقة ممكنة.



"أعتقد أن مانشستر يونايتد لديه مدرب استثنائي لسنوات عديدة قادمة".



وسيسعى سيتي لنيل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بينما يسعى يونايتد للحصول عليه للمرة 13.

مادة اعلانية