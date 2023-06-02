هالاند يكشف عن "الحلم الأكبر" بالنسبة له

كشف النجم النرويجي إيرلنغ هالاند أن التتويج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم سيكون بمثابة "أكبر حلم" بالنسبة له، مؤكدا أنه يأمل في تحقيق هدفه بمساعدة الفريق على التتويج بدوري أبطال أوروبا.
وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة خلال آخر ستة مواسم ويتأهب للقاء مانشستر يونايتد يوم السبت في نهائي كأـس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو الجاري.
ولا يزال مانشستر يونايتد هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي توج من قبل بثلاثة الدوري والكأس ودوري الأبطال، وذلك تحت قيادة السير أليكس فيرغسون عام 1999 .
ورغم هيمنة مانشستر سيتي المحلية تحت قيادة بيب غوارديولا، لم يتوج الفريق حتى الآن بلقب دوري الأبطال.
وقال هالاند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): سيكون أمرا خياليا أن نحقق هذا الإنجاز التاريخي. هذا هو سبب قيام النادي بضمي، من أجل تحقيق هذا، ليس علينا أن نخفي هذا الأمر.
وأضاف: هذا سيعني كل شيء. سأقدم كل ما بوسعي من أجل ذلك. هذا يعد أكبر حلم بالنسبة لي، وأتمنى أن تتحول الأحلام إلى حقيقة.
لكن هالاند (22 عاما) حذر أيضا من أن مانشستر يونايتد وإنتر ميلان سيكونا "متحفزين" لتبديد فرص مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية.
وقال هالاند في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": الأمر لن يكون سهلا. هما مباراتان نهائيتان أمام فريقين جيدين سيقدمان كل شيء بوسعهما لتبديد هذه الفرصة.
وقدم هالاند انطلاقة مذهلة في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق رقما قياسيا بتسجيل 36 هدفا في الدوري الممتاز و52 هدفا في كل المسابقات.
وأصبح هالاند أول لاعب يتوج بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب شاب خلال العام خلال نفس الموسم كما توج بجائزة أفضل لاعب في تصويت رابطة كتاب كرة القدم.
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