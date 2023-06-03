أسينسيو يؤكد رحيله عن ريال مدريد

أكّد المهاجم ماركو أسينسيو السبت رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية عقده في 30 يونيو الحالي، ورشّحت الصحف المحلية إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.

وقال أسينسيو على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد حان الوقت بالنسبة إليّ لكي أتخذ قراراً صعباً. لقد قرّرت سلك اتجاه جديد في مسيرتي مع أهداف جديدة.

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واعتبر أسينسيو الذي انضم الى فريق العاصمة عام 2014 بأن اللعب في صفوف ريال مدريد كان حلم طفولة واستمتع لأنه حصل "على هذا الامتياز بتحقيق هذا الحلم على مدار كل هذه السنوات".

وأصدر ريال مدريد بيانا شاكراً فيه جهود لاعبه بقوله: يودّ ريال مدريد التعبير عن امتنانه وتعلقه بماركو أسينسيو اللاعب الذي دافع عن شعار النادي على مدى سبعة مواسم، اللاعب دخل تاريخ نادينا لانه كان جزءا من تشكيلة شهدت إحدى الحقبات الأكثر مجدا لنا.

وحاز أسينسيو (27 عاما) في صفوف ريال مدريد 17 لقباً بينها دوري الأبطال 3 مرات وخاض في صفوفه 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفا.