أنشيلوتي يكشف مصير بنزيمة في الموسم المقبل

أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد الإسباني أن "لا شكوك" لديه في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي يوم السبت عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله.

مادة اعلانية

وأضاف: يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأيا أيضا للاعب.

وأكد أنشيلوتي انضمام الظهير الأيسر فران غارسيا من نادي رايو فايكانو، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية حول انتقال لاعبين آخرين أمثال إبراهيم دياز الذي أعاره إلى ميلان الإيطالي، وإمكانية التعاقد مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كاين واكتفى بشأن الأخير بالقول: هاري كاين لاعب رائع لكن يجب علينا احترام توتنهام لأنه لاعب في صفوفه.

وأضاف: كل ما أستطيع قوله إننا سنملك فريقا تنافسيا الموسم المقبل.