الرسالة الأولى لميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

وضع القراءة
100% حجم الخط
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكر لناديه السابق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بعد إعلان الأخير رحيل بطل كأس العالم 2022 رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وقال ليو في بيان: شكراً للنادي ولمدينة باريس وسكانها على هذين العامين. أتمنى لهم التوفيق في المستقبل.
مادة اعلانية
ووصل ميسي إلى النادي الفرنسي في العام 2021 بصفقة انتقال مجانية من نادي برشلونة الإسباني، فلعب 74 مباراة، وسجّل 32 هدفاً، وقدّم 35 تمريرة حاسمة.
لكنه لم يكن قادراً على مساعدة الباريسيين في هدفهم الأسمى، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.
رغم ذلك، أضاف النادي في بيانه أن "باريس سان جيرمان يفخر بأنه كان قادراً على أن يضمّ في صفوفه أفضل لاعب في التاريخ، ويتمنى بمشاعر صادقة، نجاحات عدة لليو في مسيرته".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رسميًا.. ميسي يرحل عن باريس سان جيرمانأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم ... رياضة
-
تشافي يكشف: لن أضغط على ميسي.. سأتركه بمفردهلا يرغب تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم في الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بعودته المحتملة للفريق.وقال تشافي في ... رياضة
-
"هل سيحملنا ميسي على ظهره؟".. مشجعون غاضبون من أسعار ودية الأرجنتينيتعيّن على مشجعي كرة القدم الصينيين دفع ما يصل إلى 630 يورو لمشاهدة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب في بكين في 15 يونيو، في المباراة الودية ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية