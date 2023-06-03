تن هاغ يتحسر: أنا محطم ومحبط

لم يكن مانشستر يونايتد يتمنى أن يختتم الموسم بالخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقال مدربه إريك تن هاغ إنه محطم بعد الهزيمة 2-1 يوم السبت.



وفي أول نهائي لكأس الاتحاد على الإطلاق بين قطبي مانشستر، توج سيتي باللقب.



وقال تن هاغ: نحن محطمون ومحبطون بكل تأكيد، لذا فالأمر صعب، لكني فخور بفريقي.



ونال يونايتد لقب كأس الرابطة قرب نهاية فبراير، وكان ينافس على قمة الدوري الممتاز ما أثار الحديث عن إمكانية الفوز بثلاثية من الألقاب في أول موسم للمدرب تن هاغ مع يونايتد.



ورغم أن يونايتد أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، فإن المدرب الهولندي وصف الموسم بالناجح.



وقال تن هاغ: نحن قضينا موسما رائعا. هذا أكثر مما كنا نتخيله في البداية. حصلنا على المركز الثالث وتأهلنا إلى دوري الأبطال وأحرزنا لقبا ووصلنا إلى نهائي آخر. أنا سعيد جدا بفريقي.



وكان يونايتد يملك الفرصة لإنهاء آمال سيتي في أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يفوز بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال خلال الموسم ذاته.



لكن بعد الخسارة اليوم، بات سيتي على بعد انتصار واحد من تكرار إنجاز يونايتد في 1999 مع المدرب المخضرم أليكس مخضرم.



ولم يكن تن هاغ سعيدا باستقبال هدفين "سهلين" من إيلكاي غندوغان الذي أحرز هدفين بتسديدتين مباشرتين وجاء الأول بعد مرور 12 ثانية فقط من البداية.



وقال المدرب الهولندي: لكننا قاتلنا في المباراة. لعبنا بروح قتالية. كان من الصعب حقا الفوز علينا، وأعتقد أنه كان بوسعنا في النهاية أيضا إدراك التعادل.



ومع الوصول إلى نهاية الموسم، تعرض تن هاغ لما يفكر فيه في الفترة المقبلة.



وقال مدرب يونايتد: لدي خطة واحدة وهي تطوير هذا النادي.



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