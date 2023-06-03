ثنائية غندوغان تمنح سيتي كأس الاتحاد على حساب يونايتد

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وحافظ على آماله في استكمال ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، بعد الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي في استاد ويمبلي يوم السبت.



وافتتح إيلكاي غندوغان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد.



وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك غريليش والعودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 33.



لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد غندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا الذي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.



وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.



ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم السبت المقبل.

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