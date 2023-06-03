رسميًا.. ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وقال نادي العاصمة في بيان: بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023.

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