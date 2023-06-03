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ميسي
ميسي قضى في النادي الباريسي موسمين

رسميًا.. ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

باريس - فرانس برس
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وقال نادي العاصمة في بيان: بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023.

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