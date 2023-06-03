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برشلونة 22
احتفال لاعبات برشلونة

نهائي مثير يهدي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن - رويترز
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أحرز برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية في ثلاث سنوات، بعدما انتفض عقب التأخر بهدفين وفاز 3-2 على فولفسبورغ في نهائي مثير في أيندهوفن يوم السبت.

وسجلت المدافعة السويدية فريدولينا رولفو هدف الانتصار لبرشلونة من مدى قريب بالدقيقة 70 لتستكمل انتفاضة مذهلة بعد التأخر بهدفين.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بكل قوة وسجل مرتين في أول خمس دقائق عن طريق باتريسيا جيخارو.

وتقدمت المهاجمة البولندية إيفا بايور بهدف لفريق فولفسبورغ في الدقيقة الثالثة، ثم صنعت الهدف الثاني بتمريرة عرضية إلى زميلتها ألكسندرا بوب في الدقيقة 37.

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