أنس جابر منزعجة: حان وقت التغيير

كشفت التونسية أنس جابر أن الجماهير لا يجب أن تعتبر ببساطة أن مباريات التنس للسيدات ستكون "رديئة" بعد معرفتها بأن تذاكر مباريات الفترة المسائية في بطولة فرنسا المفتوحة لليوم الأحد أعيد بيعها.



وكانت الفترة المسائية مقتصرة على مباريات الرجال في أول أسبوع في ملعب فيليب شاترييه، وستقام مباريات نسائية ليلية لأول مرة في نسخة هذا العام من اليوم الأحد حين تلتقي المصنفة الثانية أرينا سبالينكا مع الأميركية سلون ستيفنز.



وتمنت أنس أن تمتلئ المدرجات بجماهير تمنح الفرص للسيدات أثناء مواجهة بين "لاعبتين متميزتين ومذهلتين" تحت الأضواء الكاشفة من أجل مقعد في دور الثمانية.



وأبلغت أنس الصحافيين: حان الوقت لتغيير هذه النظرة لأنني وجدت أن الناس لا تشاهد الكثير من مباريات السيدات ويحكم عليها الأشخاص بأنها مباريات رديئة، لكن هذا ليس الواقع، توجد الكثير من المباريات الرائعة.



"تتدرب اللاعبات لخوض مباريات رائعة، كيف يمكن الحكم على مباريات نسائية دون مشاهدتها؟ أتمنى أن تتغير هذه العقلية وتمنح الفرص لسيدات يقاتلن بشكل يومي".



"بكل صدق تبذل اللاعبات جهودا وفيرة وتضحيات أكبر من اللاعبين الرجال ببطولات المحترفين".



وحولت أنس تأخرها إلى فوز على أولغا دانيلوفيتش 4-6 و6-4 و6-2 يوم السبت.

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