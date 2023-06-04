اعتقال مشجع بسبب شعار "97" على قميصه خلال قمة مانشستر

ألقي القبض على مشجع خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم السبت، بسبب مخاوف بشأن الشعار المطبوع على ظهر قميصه.



وتم تداول صورة للمشجع، الذي طُبع على ظهر قميصه الأبيض رقم 97 تحت عبارة "ليس كافيا"، على نطاق واسع بموقع تويتر.



وبحسب بعض مستخدمي تويتر، يشير الشعار إلى مشجعي نادي ليفربول البالغ عددهم 97 الذين فقدوا حياتهم بسبب كارثة التدافع والدهس في ملعب هيلزبره في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.



وذكرت شرطة العاصمة عبر تويتر أنها احتجزت المشجع للاشتباه بارتكابه مخالفة تتعلق بالأمن العام.



وقالت الشرطة أيضا إنها تراجع لقطات كاميرات المراقبة بعد إلقاء مقذوف تجاه أحد لاعبي مانشستر يونايتد في الشوط الأول.



وفاز مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي كأس الاتحاد بنتيجة 2-1.

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