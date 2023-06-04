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غالتييه مبابي
كريستوف غالتييه

باريس سان جيرمان يستقر على خليفة غالتييه

باريس - د ب أ
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ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية يوم الأحد، أن جوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مرشح بارز لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يرحل كريستوف غالتييه، المدرب الحالي لسان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، رغم قيادته باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة.

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وساهم الخروج المبكر لسان جيرمان من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، في تزايد الأصوات المطالبة برحيل غالتييه عن فريق العاصمة الفرنسية.

ولا يتولى ناغلسمان تدريب أي ناد منذ أن أقاله بايرن ميونخ في مارس الماضي، فيما أشارت صحيفة"ليكيب" إلى أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان تتحرك بسرعة، وأن الجانبين قريبان من التوصل لاتفاق.

وفقا لتقرير "ليكيب"، سيعمل النجم الفرنسي السابق تيري هنري، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1998، كمساعد لناغلسمان في سان جيرمان.

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