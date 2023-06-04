بعد 14 عاماً.. كريم بنزيمة يرحل عن ريال مدريد

بعد 14 عاماً من النجاحات والألقاب، أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن كريم بنزيمة سيغادر نهاية الموسم.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن "مسيرة بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالا للسلوك الحسن والمهنية".

مادة اعلانية

كما أضاف أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية مثل قيم النادي بأبهى شكل، لكن من حقه في النهاية تقرير مستقبله.

إلى ذلك، أشار إلى أنه سيقيم حفلا وداعيا لنجمه يوم الثلاثاء المقبل، في السادس من الشهر الحالي.

رفض بنزيمة

وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما، رفض قبل أيام الحديث عن مستقبله في النادي.

فيما أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن "لا شكوك" لديه في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي في صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل". وقال في مؤتمر صحافي، أمس السبت، عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: "لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله".

كما رأى أنه يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. وأردف قائلا "أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأيا أيضا للاعب".

وينتهي عقد بنزيمة، قائد الفريق الإسباني الذي انضم من نادي ليون عام 2009، في 30 يونيو 2023.