بنزيمة وريال مدريد.. 14 عاما من المجد

يستعد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة وهو في قمة مستواه إلى إسدال الستار عن 14 عاما حافلة بالكؤوس والألقاب مع نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أعلن النادي الملكي الأحد أن قائده وهدافه سيتركه في نهاية الموسم الجاري.

إنها نهاية حقبة. حقبة هداف شاب انتقل في سن مبكرة وتحديدا عام 2009 عن عمر 21 عامًا إلى أحد أكبر الفرق في القارة العجوز. حقبة لاعب كامل، تعرض للنقد في بعض الأحيان، ظل لفترة طويلة في ظل نهم المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأخيرا حقبة قائد أصبح بلا منازع في سنواته الأخيرة في إسبانيا، الأفضل في مسيرته الاحترافية.

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وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو: اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا.



سيترك بنزيمة البالغ من العمر 35 عاما والذي انضم إلى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليون الفرنسي، بصمة لا تُمحى داخل النادي الملكي حيث توج معه بـ25 لقباً بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيرحل بنزيمة في قمة مستواه تقريبًا، فتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العريقة العام الماضي الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ نجم النادي الملكي السابق زين الدين زيدان في عام 1998.

موسمه الأخير مع النادي الملكي لم يرق إلى المستوى المأمول، حيث فقد لقبيه في الدوري المحلي لصالح برشلونة والقاري بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي، مكتفيا بلقب كأس الملك.

وبعدما لعب الدولي الفرنسي السابق لفترة طويلة في ظل النجم السابق للنادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فرض نفسه كقوة هجومية بمجرد رحيله في صيف 2018.

يحتل المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي برصيد 353 هدفا مقابل 450 هدفا لرونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان النصر السعودي. بأهدافه الـ15 التي سجلها الموسم الماضي في المسابقة القارية العريقة، سيظل بنزيمة صاحب الفضل في اللقب الرابع عشر.

وأوضح ريال مدريد في بيانه: مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده.