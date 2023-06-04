بنزيمة يهز شباك بلباو في وداع ريال مدريد

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا لريال مدريد في مباراته الأخيرة مع الفريق، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي رحيله مع نهاية عقده أواخر الشهر الجاري، ليتعادل فريقه مع بلباو 1 - 1، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بلباو عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة 49، قبل أن يدرك بنزيمة التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة الفائز باللقب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع سيلتا فيغو، فيما رفع بلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

وضمن أوساسونا التأهل لتصفيات الدور المؤهل لمجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه جيرونا 2 - 1.

وسجل أنتي بوديمير هدفي أوساسونا في الدقيقتين 52 و55، فيما سجل رينير خيسوس هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 75.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما أنهى جيرونا الموسم في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز ريال سوسييداد على ضيفه إشبيلية 2 - 1 وتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2 - 2، فيما فاز مايوركا على رايو فاييكانو 3 - صفر.