في يوم رحيل بنزيمة.. مبابي يتواجد في إسبانيا

شوهد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في إسبانيا، في اليوم ذاته الذي أعلن ريال مدريد عن رحيل مهاجمه وقائده كريم بنزيمة بعد 14 عامًا قضاها داخل صفوف الفريق.

وبعد 25 لقبًا مع النادي العاصمي، أعلن ريال مدريد أن بنزيمة سيغادر نهاية الموسم، وقال في بيان يوم الأحد، إن "مسيرة بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالا للسلوك الحسن والمهنية".

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وسجل مبابي يوم السبت هدفًا خلال خسارة باريس سان جيرمان من ضيفه كليرمونت 3-2 في ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وفي وقت لاحق، سافر مبابي إلى برشلونة لمشاهدة الفورمولا 1 في منطقة مونتميلو.

وكشفت تقارير سابقة أن وصيف كأس العالم 2022، لا يشعر بالارتياح داخل جدران الفريق الباريسي ويريد الانتقال قبل نهاية عقده إلى العملاق الإسباني.