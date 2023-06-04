وفاة مشجع خلال مباراة بالدوري الأرجنتيني

توفي مشجع بعد سقوطه من مدرج في استاد ماس مونومنتال الخاص بفريق ريفر بليت الأرجنتيني خلال مواجهة ديفينسا إي سنترال يوم السبت.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 وتم إجلاء الاستاد بعد الحادث، ووفقا لتقرير النادي وقع الحادث دون عنف أو تدخل طرف ثالث.



وقال ريفر في بيان: سقط مشجع من مدرج سيفوري ألتا وتوفي في مكانه، وصلت الفرق الطبية فورا إلى المنطقة وكذلك الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة.



"المدرج الذي كان به الفقيد بتذكرة موسمية كان ممتلئا بنسبة 90 في المئة، وفي وقت سقوطه لم يتدخل طرف ثالث، وتبين أيضا عدم حدوث موقف عنيف في المدرج أو بالمنطقة المحيطة".



وأشار النادي إلى أن السلطات بدأت تحقيقات في الحادث، كما أغلق المدرج لمدة 24 ساعة بحثا عن أدلة.

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