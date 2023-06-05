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احتفال بيرسي تاو بهدفه

هدف الوداد يعكر انتصار الأهلي ويؤجل الحسم لمباراة الإياب

القاهرة - رويترز
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أحرز الأهلي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الوداد حامل اللقب في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في القاهرة يوم الأحد.

ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي في الدقيقة 59.

لكن البديل سيف الدين بوهرة قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85 بعد ثلاث دقائق من مشاركته.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الدار البيضاء في مباراة الإياب الأحد المقبل

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