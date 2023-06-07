المدرب العالمي جيركنز يتولى أولى مهامه في سباقات الخيل السعودية

تولى المدرب العالمي جيمي جيركنز أولى مهامه في سباقات الخيل السعودية بتولي جياد الاسطبل الأحمر المملوك للأمير فيصل بن خالد.

وحقق جيركنز فوزين في سباق "بريدرز كَب" عامي 2005 و2007، كما درّب الجواد "كواليتي رود" الحائز على كأس فلوريدا ديربي لعام 2009، والذي أنتج البطل "إمبلم رود" الفائز بكأس السعودية 2022، والفائز أيضا بالعديد من سباقات الفئة الأولى.

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وأكد المدرب القادم من نيويورك، أنهه لم ينتظر طويلًا بمجرد أن وصله عرض الانتقال إلى المملكة، ليبدأ عمله بعد 3 أيام من انطلاق موسم سباقات الطائف، إذ قال: التدريب في السعودية يمنحني فرصة للعمل مع بعض الجياد الرائعة، لديّ الكثير لأتعلّمه؛ لأنّ السباقات هنا تختلف عن نظيراتها في أميركا، وانطباعاتي الأولى هي أن الجياد عامّة في السعودية تبدو رائعة وتحظى برعاية كبيرة، أنا سعيد بالاحترام الذي يُكنّه السعوديّون للخيل.

ويعتبر المدرب البالغ من العمر 64 عامًا، أن الانتقال إلى السعودية قفزة كبيرة، مؤكّدًا أنه يحظى بكثير من الدعم والمساعدة حتى يتأقلم سريعًا مع الأجواء الجديدة.

وأضاف جيركنز بأنه كان يكافح على مدار العامين الماضيين بحثا عن فوز قبل أن يتصل به رون أندرسون وكيل الفارس جويل روزاريو ويخبره بأن الإسطبل الأحمر يبحث عن مدرب للموسم المقبل ومهتم بالتعاقد معه، وأتبع: لم أتردد كثيراً.

وختم: لم أستطع حقًا الانتظار أكثر من ذلك، لم أرغب في التخلي عن التدريب، والعرض المقدم من الاسطبل الأحمر كان مقنعاً.

وانطلق موسم سباقات الطائف الخميس الماضي، ويستمر حتى أكتوبر المقبل، وسينطلق عقبه موسم سباقات الرياض بحدَثه الأبرز والأغلى عالميًّا كأس السعودية 2024.