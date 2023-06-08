بنزيمة يكشف عن أسباب اختياره للاتحاد في مؤتمر تقديمه

كشف الفرنسي كريم بنزيمة في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في نادي الاتحاد يوم الخميس أن بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين فريق متطور ويسعى للفوز بالمزيد من الألقاب معه بعد التتويج بألقاب كثيرة في أوروبا.



وقال: القاعدة الجماهيرية للاتحاد حفزتني على الانتقال لصفوفه. اخترت النادي لمواصلة حصد الألقاب.

وتابع: فزت بالعديد من الألقاب في أوروبا وأرغب في المزيد هنا، سعيد جدا بالقدوم في السعودية، متحمس لرؤية جماهير الاتحاد في ملعب الجوهرة.

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وأكمل: عائلتي سعيدة بالقدوم إلى السعودية، وشجعتني على قبول عرض اتحاد جدة.

وبدأ حفل تقديم بنزيمة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي نفدت تذاكره تقريبا باستعراض مسيرة بنزيمة وإنجازته وألقابه ثم دخل بنزيمة المؤتمر الصحفي مرتديا زيا رسميا ووشاحا لنادي الاتحاد عليه صورته.



وانضم النجم الفرنسي (35 عاما)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بعقد يمتد حتى 2026 بعد ترك ريال مدريد بالتراضي.



وسيرتدي بنزيمة القميص رقم تسعة لينتزعه من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي هذا الموسم.

