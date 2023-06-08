رئيس وست هام يحسم مستقبل رايس مع النادي

أكد رئيس نادي وست هام الإنجليزي، الخميس، أن القائد ديكلان رايس سيرحل خلال فترة الانتقالات هذا الصيف، بعد ساعات فقط من إنهاء النادي جفافا عن الألقاب استمر لعقود بتتويجه بطلا لمسابقة كونفرنس ليغ.

أصبح لاعب خط الوسط ثالث قائد في وست هام فقط يرفع كأسا في تاريخ النادي بعد الفوز 2-1 على فيورنتينا الإيطالي في نهائي كونفرس ليغ، الأربعاء.

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ومع ذلك، أكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام إلى أرسنال ومانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفع الكأس في براغ هو آخر ظهور لرايس كلاعب في وست هام، قال سوليفان لـ"توك سبورت": أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لقد وعدناه بأنه يمكن أن يذهب.

وتابع: لقد كانت له رغبة في الرحيل، وسيقوم بذلك، وعلينا الحصول على بديل. إنه ليس شيئًا أردنا حدوثه. عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) في الأسبوع قبل 18 شهرًا ورفضها. لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هنا.

وأضاف: أعتقد أن العروض ستبدأ اليوم. أظهرت ثلاثة أو أربعة أندية اهتمامها ولكن من باب الاحترام لوست هام، وكوننا كنا لا زلنا في المنافسة، لا تقدم العروض للاعبين.

أنهى تتويج وست هام في براغ صيامًا عن الالقاب دام 43 عامًا.

قال رايس بعد التتويج: ما زلت في حالة صدمة. إنه أمر لا يصدق. أحب هذا النادي، لقد جعلوني واحداً منهم. هناك اهتمام من أندية أخرى. لننتظر ونرى. من يعلم؟