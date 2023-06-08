غندوغان يحذر: لاعبو إنتر عدوانيون للغاية

أكد الألماني الدولي إلكاي غندوغان، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيواجه مهمة صعب أمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول يوم السبت.

ووصف غندوغان إنتر بأنه "فريق هجومي" نجح في الفوز باللقب القاري ثلاث مرات من قبل.

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ويتوقع قائد مانشستر سيتي بأن يسيطر فريقه على مجريات اللعب، لكنه حذر من خطورة الهجمات المرتدة لإنتر ميلان.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غندوغان قوله: إنتر ميلان لم يصل إلى النهائي من أجل الخروج خالي الوفاض، لديهم صفات رائعة رغم أنها لم تكن كافية للفوز بلقب الدوري هذا العام، لكنهم فازوا بكأس إيطاليا، إنه فريق يعرف كيف يفوز بالألقاب إنهم عدوانيون للغاية في طريقة لعبهم ربما يكونون أكثر تركيزا على الجانب الدفاعي لكن لديهم أيضا صفات مذهلة للمضي قدما إنه فريق مستقر للغاية.

وتابع: عادة لا يستقبلون كثيرا من الأهداف، ولذلك لن يكون الأمر سهلا، ندرك أنهم على الأرجح سيكونون سعداء للسماح لنا بالحصول على الكرة، وسيكون الأمر متروكا لنا لتحقيق أقصى استفادة من ذلك، كما سنحتاج إلى الحذر من الهجمات المرتدة، علينا أن نكون يقظين على نطاق واسع، خاصة في المباراة النهائية، يمكن أن يحدث أي شيء لذلك علينا أن نكون في قمة التركيز.

ويتوقع غندوغان أن يعتمد إنتر على مرونته الدفاعية في النسخة 67 من المسابقة الأوروبية، لكنه يعلم أن سيتي يمتلك مهاجما رائعا وهو إيرلنغ هالاند، والذي سيكون حريصا على تسجيل الأهداف.

وسجل هالاند 52 هدفا في جميع المسابقات خلال موسم 2022 -2023، بما في ذلك 12 هدفا في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، ليتصدر قائمة الهدافين.

وأوضح: في الوقت الحالي، قد يكون أفضل مهاجم في العالم إنه يجلب الكثير لفريقنا خاصة بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية فهو يعطينا ميزة إضافية، مع قوته البدنية وعقليته وسرعته ومع أهدافه أيضا بالطبع.

"في العامين الماضيين، لم يكن لدينا رأس حربة كلاسيكي في الفريق لذلك احتجنا إلى اللعب بشكل أكثر مرونة قليلا وبطريقة مختلفة قليلا، الآن نعلم أن لدينا مهاجما يمكنه التحكم في الكرة بما في ذلك الكرات الثابتة العالية."

"إنه جيد للغاية في التعامل مع رأسه ويمكنه الفوز في الالتحامات الثنائية ضد دفاع قوي وأعتقد أن هذا يضيف بعدا جديدا تماما لطريقة لعبنا، ويعطينا ديناميكية جديدة بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بعقلية وشخصية رائعة."

وأشار: هذا المزيج جيد للغاية بالنسبة لنا لقد ساعدنا كثيرا بالفعل هذا الموسم دعونا نأمل أن يتمكن أيضا من مساعدتنا في المباراة النهائية والمساهمة بهدف.

ولكن ليس هالاند فقط هو الذي يعطي غندوغان الإيمان بشأن إمكانية الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ سيتي، حيث قال: من ناحية لدينا جودة لا تصدق داخل الفريق ولاعبين رائعين ومدرب مذهل يتحدانا بشكل تكتيكي مرارا وتكرارا، ويواصل نقلنا إلى مستوى جديد ولديه أيضا حلولا لمشاكلنا.

وأكد: إذا لم ينجح الأمر بشكل جيد في مباراة معينة، فهناك دائما بدائل يمكننا الرجوع إليها وأعتقد أن هذا المزيج من الأشياء جيد للغاية، وإذا كنا أقوياء عقليا ولدينا نفس السلوك الذي كان لدينا في الأسابيع الأخيرة، فعندئذ لا أرى العديد من الفرق التي يمكنها التغلب علينا.

ويأمل غندوغان في التتويج بالبطولة يوم السبت في ملعب أتاتورك بتركيا موطن والديه مما يجعلها مناسبة مميزة له، وعلق على ذلك بالقول: أشعر بالفخر للعب في موطن والدي وفي وطني كما أن عائلتي تتطلع إلى تلك المواجهة وأصدقائي وبالطبع أنا أيضا، ستكون مباراة نهائية مميزة جدا بالنسبة لي.