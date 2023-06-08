ملاك تشيلسي يتعهدون بعدم تكرار كابوس الموسم الماضي

تعهد ملاك نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، في خطاب مفتوح نُشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي "بأداء أفضل" العام المقبل بعد واحد من أسوأ المواسم في تاريخه في البرميرليغ.
وكتب النادي في بيان موقع من قبل "مجموعة مالكي تشلسي" التي تضم على الخصوص رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق الاستثمار "كليرلايك كابيتال": من الواضح، فيما يتعلق بفريقنا للرجال، أنه كان موسمًا مخيبًا للآمال وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل وسنفعلها.
وأنهى تشلسي الموسم في المركز الثاني عشر في الدوري، وهو الأسوأ له منذ عام 1994، وذلك على الرغم من إنفاقه ما يقرب من 600 مليون يورو خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين. كما أقال النادي اللندني مدربيه الألماني توماس توخل وخليفته غراهام بوتر قبل أن ينهي الموسم بمدربه المؤقت لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد.
وأعلن تشلسي الاسبوع الماضي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وأضاف الملاك: على الرغم من كل صعوبات العام الماضي، نحن متفائلون بالمستقبل.
وتابعوا: نحن نبني هيكلًا للمراقبة وتحديد المواهب والتعاقدات، مما سيساعدنا على تحويل المجموعة حول مواهب النخبة، (لتشكيل) فريق قادر على المنافسة باستمرار على اللقب في الدوري الإنكليزي الممتاز، ورفع الكؤوس الوطنية والفوز على أعلى مستوى أوروبي.
كما سلطوا الضوء على الموسم الجيد لفريق السيدات، بطل الدوري للعام الرابع على التوالي والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من الفشل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الاسباني الذي توج باللقب لاحقا بفوزه على فولفسبورغ الالماني (3-2) في المباراة النهائية.
-
ووكر: على سيتي تصحيح أخطاء نهائي تشيلسيأكد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إن فريقه مصمم على "تصحيح الأخطاء" التي أدت لهزيمته من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 عندما يواجه إنتر ميلان ... رياضة عالمية
-
بوليسيتش يخطط للعودة إلى تشكيلة تشيلسي مع بوكيتينويخطط الجناح الأميركي كريستيان بوليسيتش للعودة إلى تشكيلة تشيلسي في الموسم الجديد رغم تكهنات بانتهاء أيامه في ستامفورد بريدج بعد فترة محبطة في الدوري ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يلاحق هاري كين ويبتعد عن نجم تشيلسيذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إلى ريال مدريد على الأرجح لن تتم.وذكرت صحيفة "ماركا" ... رياضة عالمية