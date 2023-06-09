رابطة الدوري الإنجليزي تحظر تجفيف الكرات قبل رمية التماس

سيصبح مشهد اللاعبين وهم يجففون الكرة قبل إلقاء رمية التماس في منطقة جزاء المنافس شيئا من الماضي في بطولات الدوري الأدنى لكرة القدم في إنجلترا بعد أن صوتت الأندية على حظر استخدام المناشف قبل رميات التماس.



وفي ضربة لأولئك الذين يستخدمون رميات التماس الطويلة كسلاح مفضل، صوتت أندية رابطة الدوري الإنجليزي بالموافقة على تعديل القاعدة في اجتماعها السنوي يوم الخميس.



وستمنع القاعدة أيضا اللاعبين من استخدام الملابس التي يقدمها المشجعون لتجفيف الكرات، وهو الموقف الذي ظهر في نوفمبر، عندما أعطى أحد مشجعي روثرهام يونايتد المدافع ويس هاردينغ سترة لتجفيف الكرة قبل رمية التماس.



ورغم أن رميات التماس الطويلة ليست من أفضل أسلحة اللعبة، فإنها يمكن أن تكون فعالة بشكل لا يصدق وقد يكون لتغيير القاعدة تأثير على الوافد الجديد على دوري الدرجة الرابعة ريكسهام، المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكليني.



ومثلت رميات التماس الطويلة من المدافع بن توزر تهديدا مستمرا للنادي الويلزي الموسم الماضي حيث صعد للدرجة الرابعة.



وستسير مسابقات الدوري الأدنى في إنجلترا على خطى الدوري الممتاز في إتباع لنظام متعدد الكرات لتسريع اللعب في مسابقاته بداية من موسم 2023-2024.

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