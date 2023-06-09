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غارسيا
نشأ غارسيا البالغ عمره 23 عاما في صفوف فرق الشباب في ريال مدريد

ريال مدريد يتعاقد مع غارسيا مدافع رايو فايكانو

مدريد - رويترز
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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع المدافع فران غارسيا من منافسه المحلي رايو فايكانو لمدة أربعة مواسم.

ونشأ غارسيا البالغ عمره 23 عاما في صفوف فرق الشباب في ريال مدريد ولعب بالفريق الأول عام 2018.

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