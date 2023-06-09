مدرب إنتر: سنحدث صدمة في عالم كرة القدم أمام سيتي

كشف سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، يوم الجمعة، أنه مستعد لإحداث صدمة في عالم كرة القدم بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت.



ويعد سيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة، حيث يطارد الثلاثية بعد أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة أعوام وكأس الاتحاد الإنجليزي.



ومع ذلك، فإن فريق إنزاغي في حالة جيدة، حيث فاز في 11 من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات. ووصف المدرب الإيطالي سيتي بأنه أقوى فريق في العالم لكنه قال إن لاعبيه مستعدون لتفجير مفاجأة.



وقال إنزاجي في مؤتمر صحافي: نعلم أن لدينا فرصة كبيرة لكتابة صفحة في تاريخ كرة القدم.



"نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لكننا سنحاول. معا.. هي الكلمة التي جمعتنا هنا وسنحاول معا الفوز يوم السبت".



"نعرف طبيعة المباراة التي سنلعبها غدا. سيتي هو أقوى فريق في العالم، أثبت ذلك في المباريات التي خاضها".



"نحن فخورون بأننا وصلنا إلى هذا الحد، وسنبذل قصارى جهدنا لخوض مباراة بتركيز لا يصدق. سيتعين علينا الحد من أخطائنا واغتنام الفرص التي ستسنح لنا".



وحصل إنتر، الذي فاز بكأس أوروبا ثلاث مرات من قبل، بالفعل على كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية هذا الموسم وسيستخدم تجربته في تحقيق انتصار يبدو صبعا أمام سيتي.



وقال إنزاغي: يوم السبت سنلعب مباراتنا رقم 57 هذا الموسم، لقد كانت رحلة طويلة للغاية مررنا فيها ببعض اللحظات الصعبة. وصلنا إلى تلك اللحظة التي نمونا فيها أكثر".



"لقد تعلمنا من الهزائم المستحقة وغير المستحقة وبذلنا جهدا لا يعرف الكلل للوصول إلى إسطنبول".



"في الأسابيع القليلة الماضية، كان لدينا القليل من الوقت للتفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا، كان لدينا نهائي كأس إيطاليا الذي اهتممنا به كثيرا".



"الآن فقط نفهم ما حققناه، لذا سنقاتل يوم السبت على أرض الملعب لتحقيق الفوز".



وأضاف إنزاغي أنه على الرغم من أن معركة خط الوسط ستكون محورية يوم السبت، إلا أن عقلية لاعبيه ستكون أكثر تأثيرا على مجريات اللقاء.



وقال إنزاغي: (خط الوسط) سيكون مهما للغاية. لكنني أعتقد أن الساقين والرأس والقلب (لكل لاعب) سيكونون أكثر أهمية.



"ستستخدم الأرجل للركض، ويجب أن تكون الرأس صافية، والقلب للعثور على الطاقة التي ستعتقد أنك لا تملكها في بعض اللحظات".

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