"ركبة" حجازي.. إصابات أبعدته لأكثر من 70 مباراة وعاما كاملا

غيّبت الإصابات في ركبة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي قائد اتحاد جدة، صاحبها لأكثر من عام كامل منذ بداية مسيرته الاحترافية، وما يزيد عن 70 مباراة.

وأعلن بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين أن مدافعه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للمرة الثالثة، خلال مباراة الفيحاء، مجريًا عملية جراحية ناجحة يوم الأربعاء الماضي.

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وأصيب حجازي بالرباط الصليبي للمرة الأولى في ديسمبر من موسم 2012-2013، حينما كان يدافع عن شعار فيورنتينا، غاب على إثرها لـ 149 يومًا وعن 21 مباراة وعاد مجددًا للملاعب بعد 5 أشهر في مايو 2013.

وفي الموسم التالي 2013-2014 هاجم الرباط الصليبي حجازي مرة أخرى، أصيب به في سبتمبر 2013 وتعافى في مايو 2014، بعد 241 يومًا و48 مباراة.

وبين الإصابتين، عانى حجازي من مشاكل في ركبته تسببت في غيابه عن 4 مباريات لفريقه الإيطالي خلال 19 يومًا.

وذكر بيان أصفر الغربية أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي تأهيلي خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.