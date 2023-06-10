أمام الأهلي.. الوداد يأمل في فض الشراكة مع جاره الرجاء

يأمل الوداد البيضاوي حامل اللقب في كتابة التاريخ ليصبح أول فريق مغربي يحصد أربعة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يستضيف الأهلي المصري في إياب الدور النهائي يوم الأحد.



وعاد الوداد البيضاوي، الذي يملك أفضلية معنوية بفوزه بآخر لقبين له في المسابقة على حساب الأهلي، من القاهرة بالهزيمة 2-1 بعد أن أحرز البديل سيف الدين بوهرة هدفا ثمينا قبل أربع دقائق من النهاية ليحرم صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب "عشر مرات" من التقدم بثنائية نظيفة كانت ستجعل مهمة بطل المغرب أكثر صعوبة بينما حاليا يكفيه الفوز 1-صفر ليحتفظ باللقب.

وحقق الوداد ثلاثة كؤوس إفريقية من قبل أعوام 1992، 2017 و2022 وهو نفس عدد الألقاب لجاره وغريمه الرجاء الذي ظفر بالكأس في 1989، 1997 و1999.

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وإذا حقق الفريق المغربي فوزه الثاني تواليًا على الأهلي في النهائي، فإنه سيعادل رصيد الترجي التونسي في البطولة بأربعة بطولات، وستتبقى له كأس أخرى لمعادلة رقمي الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.



ويتطلع الوداد لحسم اللقب بالتفوق بهدف دون رد مع الحفاظ على نظافة شباكه بينما يكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة لاستعادة اللقب بعدما حرمه الوداد من لقبه 11 القياسي والثالث على التوالي العام الماضي، وسيحظى بمساندة جماهيرية كبيرة بعد نفاد تذاكر المباراة بالكامل في فترة قصيرة.

